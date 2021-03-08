وكيل «الشباب والرياضة» بالفيوم يتفقد نادى قارون

تفقد اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة نادي قارون الرياضي التابع لإدارة الفيوم الشبابية، للوقوف على السلبيات والايجابيات الموجودة داخل النادي، بمرافقة الدكتور مصطفى حسنى، وكيل المديريه للشباب، والمحاسب عمرو أحمد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.بدأت الجولة بالمبنى الإداري، وتم خلال الجولة الإطلاع على سجلات الحضور والانصراف وسجل مجلس الإدارة وسجلات النشاط الرياضى وسجل النشاط الثقافي والاجتماعي إضافة إلى سجلات الأنشطة وسجلات العضوية والسجلات الماليةواستكمل "شلش" زيارته بتفقد النادى ومدى انتهاء الأعمال واستكمالها الموجودة داخل نادى قارون الرياضى إضافة إلى مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفا على صحة وسلامة العاملين والأعضاء المترددين على النادي.وقد تفقد بوابات التعقيم وتجهيز المعدات ومسارات الدخول والخروج، والمسافات التباعدية بأرجاء النادي المختلفة، بين طاولات ومقاعد الأعضاء، بالإضافة إلى ما سيستخدمه الأعضاء من أدوات الكافيتريات ومستوى النظافة من العاملين بها.