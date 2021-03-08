ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند إلى 26 ألفا و441

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 26 ألفًا و441 حالة.وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 85 وفاة، وتضمنت الحالات الجديدة 23 إصابة وافدة من الخارج والبقية من المجتمع المحلي.وكان المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا تاويسلين ويتسانيوتين، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.