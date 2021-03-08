تقرير: انتعاشة كبيرة في السياحة المصرية مع بدء التلقيح ضد كورونا

أشادت مجلة "the nation" الأمريكية بالجهود المصرية في تطوير قطاع السياحة، واعتبرت المجلة الأمريكية أن السياحة في مصر في طريقها للانتعاش والعودة بقوة وذلك بعد التأُثير السلبي عليها بسبب كورونا.وتابعت المجلة: "لقد تقلص قطاع السياحة الذي يشكل نحو 15% من دخل البلاد، بشكل كبير في عام 2020 بسبب الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة ما يقرب من 11 ألف شخص في مصر، لكن في الوقت الذي تبدأ فيه مصر حملتها الجماعية للتلقيح، يأمل المصريين في أن تنتهي الأوقات العصيبة قريبًا.ووعد وزير السياحة المصري خالد العناني نهاية فبراير، أن صناعة السياحة في مصر ستعود إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول خريف 2022، مضيفًا أن التعافي يرجع إلى جهود التطعيم التي تبذلها الحكومة، والاستثمار في المواقع الأثرية، ومنتجعات البحر الأحمر.ونقلت المجلة الأمريكية القول عن أكرم عبد الخالق، مدير الفعاليات والمناسبات الخاصة في فندق خمس نجوم في القاهرة: "كان الإعلان عن التلقيح بصيص أمل لأن المؤسسة التي يعمل بها، والعديد من الآخرين في جميع أنحاء البلاد يشعرون الآن بالاختناق بسبب جائحة كورونا".وتابعت المجلة: "لقد حققت السياحة 9.4 مليار دولار في 2018-2019، أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشكل الصناعة 15% من دخل البلاد وواحدة من كل تسع وظائف مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة".وقال عبد الخالق: "عندما زار مصر أكثر من 13 مليون سائح كانت الحياة جيدة والدخول مستقرة، بالطبع كان ذلك يعتمد على الموسم السياحي ولكن حتى في الأيام السيئة، يتم حجز معظم الغرف وفي موسم الذروة لم يكن لدينا مكان على الإطلاق، لذلك كان ذلك ممتازًا لدخلنا".وأدى تفشي الوباء في مصر في فبراير من العام الماضي إلى توقف هذا الاستقرار في قطاع السياحة ففي عام 2020، سجلت مصر 3.5 مليون زائر فقط، مما جلب للبلاد 4 مليارات دولار من العائدات وانخفض الإشغال الأجنبي في الفنادق المصرية إلى 15% عن مستويات عام 2019 وفقد الآلاف وظائفهم.وخلال العام الماضي، كانت الحكومة المصرية تكافح من أجل التوصل إلى حلول سريعة وفعالة، خاصة وأن الخطة الاستثمارية لقطاع السياحة تقلصت بنحو 29 في المائة ولم تتمكن الحكومة من العثور على مستثمرين كافيين للحفاظ على تدفق الأموال.وقال عبد الخالق: "لقد بذلت الحكومة المصرية قصارى جهدها لمعالجة الأزمة، وأطلعونا على الجداول الزمنية، وأعطونا التعليمات، ودعمونا في الإعلانات التجارية والإعلانات، لكن الوباء استمر في التسبب في خسائره في كل مكان في العالم، ولم تستطع مصر الإفلات منه أيضًا".وتابعت المجلة: "رغم الظروف القاسية وتفشي كورونا في مصر إلا أن الحكومة المصرية حاولت إبقاء القطاع واقفًا على قدميه، وتنفيذ عدد من التعديلات في محاولة لإنعاش صناعة السياحة في البلاد".حيث تحولت شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة جذب سياحي رئيسية في مصر، إلى منطقة خضراء قادرة على استقبال الزوار في ظل ظروف تقييدية شديدة، كما واصلت القاهرة استثمار الأموال في ترميم المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد، وفي أوائل عام 2021 أعلنت مصر أيضًا عن خطة كبيرة لمحاولة إخراج قطاع السياحة من وضعه المتعثر بسبب كورونا".وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، توصلت مصر إلى برامج تحفيز التعافي، وبنت بروتوكولات السلامة والنظافة المطلوبة بالإضافة إلى خطط التدريب المصممة خصيصًا، ما أعطى الأمل لعبد الخالق وكثيرين آخرين مثله لعودة السياحة المصرية للصدارة مجددا.وقال عبد الخالق: "أعتقد أن الوضع سيتحسن خلال شهر رمضان والمقرر أن يبدأ في أبريل المقبل، حيث سيبدأ الناس في قضاء الإجازات"، ويعتقد المدير أن ما سيحسن الوضع هو حملة التلقيح في مصر.في نهاية شهر يناير، أعلنت مصر بدء تطعيم الكوادر الطبية بالتطعيم الصيني سينوفارم، ومن المفترض أن تتلقى 40 مليون جرعة من الدواء، أو ما يكفي لـ 20% من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة، وقبل عدة أيام، أُعلنت مصر توسيع نطاق انتشار التطعيمات وامتد التطعيم إلى كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.