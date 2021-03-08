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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سودانية: إثيوبيا تدعم «توكا» عسكريا لتشتيت السودان

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:46 ص
قوات جوزيف توكا
قوات جوزيف توكا
أمينة ذكى
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قدَّمت الحكومة الإثيوبية، دعمًا لوجستيًا لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق، عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، حيث وصل الدعم منطقة يابوس فبراير الماضي وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته، وفق مصدر عسكري ووفقا لما نقلته صحيفة "السوداني اليوم"، الإثنين.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة الإثيوبية تهدف لاستخدام القائد جوزيف توكا؛ لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

يأتي هذا فيما قال السودان، اليوم الإثنين، إن الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدود إثيوبيا قبالة إقليم النيل الأزرق، مؤكدا أن إثيوبيا تخطط مع حركة متمردة محلية للسيطرة على مدن في النيل الأزرق.

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