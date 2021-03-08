السودان: إثيوبيا تخطط للسيطرة على مدن في النيل الأزرق

أعلن السودان، اليوم الإثنين، دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى حدود إثيوبيا قبالة إقليم النيل الأزرق، متابعة أن إثيوبيا تخطط مع حركة متمردة محلية للسيطرة على مدن في النيل الأزرق، وفقا لما نقلته قناة "العربية" منذ قليل.يأتي هذا فيما أحبط الجيش السودانى محاولة لتهريب أسلحة إلى إثيوبيا، أمس الأحد، حيث تمكنت القوات المسلحة السودانية من ضبط بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت فى طريقها إلى الميليشيات الإثيوبية عبر حدود ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا.