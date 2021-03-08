خبير تركي: دستور أردوغان الجديد يحاول ترسيخ الإسلام السياسي في تركيا

قال جوكهان باجيك، الباحث الأكاديمي والكاتب التركي، إن الدستور الجديد الذي سيعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يرسخ مبادي الإسلام السياسي، معتبرا أن الحديث عن دستور جديد يأتي بسبب اقتصاد فاشل تعاني منه تركيا.وكان أردوغان قد دعا إلى وضع دستور جديد تمامًا للبلاد، ويقول منتقدون إنه من المرجح أن يكتسب اردوغان عن طريق هذا الدستور المزيد من السلطة لرئاسته التنفيذية.وتحدث أردوغان الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى صياغة دستور مدني جديد لتركيا، مشددًا على أن آخر دستورين في البلاد، تم سنهما في عامي 1961 و1982، تمت صياغتهما في ظل الحكم العسكري بعد الانقلابات، ووفقًا لباجيك، فإن مناقشة الدستور هي عملية تمكنه من ابتكار مسار منفصل عن الاقتصاد وإخفاقاته.واتفق أردوغان وحليفه اليميني المتطرف دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، على تشكيل لجنة للعمل على وضع دستور جديد للبلاد في منتصف فبراير.ووفقا لباجيك: "فإن أردوغان يريد عن طريق تعديل الدستور تعديل قانون الانتخابات لمساعدته بطريقة أو بأخرى في تأمين الأغلبية لمواصلة حكمه، وهذا هو السبب في أن أردوغان يتحدث عن حقوق الإنسان هذه الأيام، أكد باجيك أن حقوق الإنسان التي يتحدث عنها أردوغان ليست هي نفسها حقوق الانسان المتعارف عليها في الغرب".وقال باجيك، إن أردوغان سياسي براغماتي لكن هذا لا ينفي ميوله أو نواياه السياسية الإسلامية، وعلى العكس من ذلك، يجادل باجيك بأن أردوغان إسلامي أولًا ثم سياسي براغماتي ثانيًا.وأضاف، أن الجمهور التركي يعطي إشارات متضاربة عندما يتعلق الأمر بدور الإسلام في حياتهم، حيث يسعد الجمهور في تركيا بالإسلام ولكن عندما يتعلق الأمر بنظام الشريعة وتطبيقها أي حكم الدولة عن طريق تعاليم القرآن وأحاديث الرسول (الحديث والسنة) يرفض الجمهور التركي الفكرة، متابعا أن الدستور الجديد يمكن أن يحقق مزيدًا من التقدم في الاعتراف بالإسلام في الدستور كدين للدولة.