453 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 142 ألفا و338 حالة، تعافى منها 134 ألفا و481 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و560 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1384 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.