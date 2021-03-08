653 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 653 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 218 ألفا و754 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 480 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 202 ألفا و230 حالة.وأضافت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 18 ألفًا و882 شخصًا، منهم 50 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.