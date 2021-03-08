تثبيت أسعار الطاقة في إندونيسيا حتى يونيو

أعلنت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا اليوم الاثنين، استمرار أسعار الطاقة للعملاء الذين يحصلون على دعم والعملاء الذين لا يحصلون على دعم كما هي بدون تغيير خلال الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو المقبلين، في إطار سعي الحكومة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من الطاقة ودعم استقرار التعافي الاقتصادي في البلاد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إنها تتوقع أن تحسن شركة الطاقة المملوكة للدولة ليستريك نيجارا كفاءتها التشغيلية لتقليل تكلفة دعم الطاقة بالنسبة للبلاد.يذكر أن أسعار الكهرباء في إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تتحدد على أساس سعر صرف الروبية الإندونيسية وأسعار النفط الخام ومعدل التضخم وسعر الفحم القياسي خلال أخر ثلاثة أشهر.وتقدم إندونيسيا الكهرباء بأسعار مخفضة للفئات محدودة الدخل والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.