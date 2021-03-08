الدبيبة في يوم المرأة العالمي: نساء ليبيا أكدن قدرتهن على تحمل الصعاب

هنأ رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم الثامن من مارس.وكتب الدبيبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وإيمانًا بدورها الفعال في المشهد السياسي الليبي، أتقدم بالتهنئة إلى جميع نساء ليبيا اللاتي أكدن مدى قدرتهن على تحمل الصعاب وصنع التغيير، وأضاف: ستكون المرأة مشاركة بشكل مميز في حكومة الوحدة الوطنية، وواجهة مشرفة".وفي سياق منفصل، تعقد اليوم الإثنين في مدينة سرت، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.