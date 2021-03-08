رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يدرس استضافة رئيس الوزراء الياباني في أبريل

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:29 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
كشفت مصادر مطلعة في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لاستضافة رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا في البيت الأبيض في أقرب وقت خلال أبريل المقبل، لتصبح أول زيارة شخصية يجريها زعيم أجنبي خلال فترة رئاسة بايدن.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن سبب أهمية دعوة يوشيهيدي سوجا لزيارة الولايات المتحدة من شأنها أن ترسل رسالة للحلفاء والأعداء المحتملين، بأن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان سيظل العمود الفقري لإطار العمل الأمني ​​بعد الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ.

وأضاف الموقع الأمريكي أن الدعوة تشير أيضًا إلى عودة جزئية إلى الوضع الطبيعي حول كيفية إدارة إدارة بايدن للسياسة الخارجية أثناء الوباء، حيث يبدأ الرئيس الأمريكي الجديد اجتماعات وجهًا لوجه مع القادة الأجانب في المكتب البيضاوي.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، رفض البيت الأبيض تأكيد الاجتماع القادم إذ لم يتم الانتهاء منه بعد بل ويمكن تأجيلها إلى وقت لاحق في الربيع، تبعا لحالة وباء كورونا كعامل رئيسي.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني أظهر حرصه على زيارة الولايات المتحدة خلال محادثاته الهاتفية مع بايدن يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر