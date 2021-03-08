بايدن يدرس استضافة رئيس الوزراء الياباني في أبريل

كشفت مصادر مطلعة في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لاستضافة رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا في البيت الأبيض في أقرب وقت خلال أبريل المقبل، لتصبح أول زيارة شخصية يجريها زعيم أجنبي خلال فترة رئاسة بايدن.وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن سبب أهمية دعوة يوشيهيدي سوجا لزيارة الولايات المتحدة من شأنها أن ترسل رسالة للحلفاء والأعداء المحتملين، بأن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان سيظل العمود الفقري لإطار العمل الأمني ​​بعد الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ.وأضاف الموقع الأمريكي أن الدعوة تشير أيضًا إلى عودة جزئية إلى الوضع الطبيعي حول كيفية إدارة إدارة بايدن للسياسة الخارجية أثناء الوباء، حيث يبدأ الرئيس الأمريكي الجديد اجتماعات وجهًا لوجه مع القادة الأجانب في المكتب البيضاوي.ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، رفض البيت الأبيض تأكيد الاجتماع القادم إذ لم يتم الانتهاء منه بعد بل ويمكن تأجيلها إلى وقت لاحق في الربيع، تبعا لحالة وباء كورونا كعامل رئيسي.جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني أظهر حرصه على زيارة الولايات المتحدة خلال محادثاته الهاتفية مع بايدن يناير الماضي.