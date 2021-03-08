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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تزامنًا مع بدايته.. أبرز المعلومات عن «الصوم الكبير»

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:27 ص
الصوم الكبير
الصوم الكبير
مونيكا جرجس
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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد.

وتزامنا مع بدئه نستعرض أبرز المعلومات عنه:-

-دُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا.

- لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

- يختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد.

- يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

- يبدأ الصوم الكبير بأسبوع الاستعداد، ويختتم بأسبوع الآلام.

- أُضيفت الكنيسة أسبوع ثامن وسُمي بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم ثمانية أسابيع شاملة أسبوع الآلام.

- تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى.

- مع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلى الكنائس قداسين يوميًا.

- قسمت الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الاثنين وينتهى يوم الأحد.

- الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى يكتفي فيه بالأكلات النباتية.

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