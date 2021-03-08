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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:24 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89994 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصًا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 19 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع خمس حالات في شنجهاي وأربع حالات في قوانغدونغ وحالتين في كل من خنان وسيتشوان وشنشي وحالة واحدة في كل من شانشي ومنغوليا الداخلية وجيانغسو وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5091 حالة غادر منها 4916 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85175 شخصا، وأن 4379 شخصا كانوا مخالطين لمرضى يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 242 حالة منها 241 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11090 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 202 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 969 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10629 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و932 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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