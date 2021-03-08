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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول الشحنة الرابعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى اليابان

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:21 ص
اللقاحات المضادة
اللقاحات المضادة
أ ش أ
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وصلت الشحنة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الإثنين إلى اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن شحنة اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" قد وصلت إلى مطار "ناريتا" بالقرب من العاصمة طوكيو قادمة من بلجيكا، مشيرة إلى أنه تم نقل الشحنة في عبوات خاصة معبأة بالثلج الجاف بواسطة شاحنة إلى منشأة تخزين خارج المطار.

ويقول مسئولون حكوميون إن الشحنة الأخيرة تعادل ضعف كمية الشحنة الثالثة، مشيرين إلى أنها تحتوي على ما يعادل 990 ألف جرعة وهي أكبر كمية يتم الحصول عليها منذ وصول الشحنة الأولى الشهر الماضي.

بدورها، قالت وزارة الصحة إنها ستكون قادرة على تأمين جرعات كافية لإعطاء جرعتين للعاملين الطبيين في جميع المحافظات بحلول النصف الأول من شهر مايو.

وأضافت الوزارة أن التطعيم لنحو 36 مليون مسن سيبدأ في 12 أبريل القادم.

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