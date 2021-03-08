بدء التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

بدأت اليوم الإثنين التدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وذلك على الرغم من أنها ستكون أصغر حجمًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) عن مسؤول عسكري قوله إن الدولتين الحليفتين بدأتا التدريبات المشتركة في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين مع فرض إجراءات احترازية قوية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد أعلنت أمس (الأحد) في بيان لها أن الحلفاء قرروا إجراء التدريبات المشتركة من أجل الحفاظ على وضعية الاستعداد القتالي ودعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وتأتي التدريبات في الأشهر الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة، وفي وقت بلغت فيه المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن طريقًا مسدودًا.