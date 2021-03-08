الملكة إليزابيث تلقي خطاب الكومنولث قبل إذاعة مقابلة ماركل مع مذيعة أمريكية

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إن "أوقات الاختبار" يجب أن تتسم بحسن الاختيار وذلك في خطاب بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء الكومنولث، والذي يتكون من الدول التي كانت تخضع للتاج البريطاني، قبل إذاعة مقابلة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري والحديث عن تحديات الحياة وسط العائلة الملكية في بريطانيا.ونوهت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إلى صنع جبهة تتكون من كبار أفراد العائلة الملكية، بما في ذلك ولي العهد الأمير تشارلز وولي ولي العهد الأمير ويليام، من خلال الظهور إلى جانب الملكة في برنامج تلفزيوني خاص للاحتفال بيوم الكومنولث والذي يوافق 8 مارس.وتحدثت الملكة، التي ترأس الكومنولث، عن "عام لا مثيل له" حيث أشادت بخط المواجهة لما به من "شجاعة والتزام" خلال فترة انتشار وباء كورونا أو كوفيد-19.ولم يُطلب من دوق ودوقة ساسكس، وهم سفراء شباب الكومنولث السابقين، المشاركة في هذا الاحتفال.يأتي الخطاب قبل مقابلة دوق ودوقة ساسكس مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري على شبكة سي بي إس الأمريكية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.