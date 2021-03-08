52 ألفا و880 إجمالي وفيات كورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين إلى مليونين و149 ألفا و636 حالة.وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الأرجنتين ارتفع إلى 52 ألفا و880 حالة، وأن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في الأرجنتين بلغ مليونًا و945 ألفًا و816 شخصا.