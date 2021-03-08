رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:12 ص
عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي
أ ش أ
طباعة
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المحاولة الإرهابية الجبانة التي قامت بها ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية باستخدام طائرة بدون طيار ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، والتي تصدت لها بنجاح قوات الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي صدر الليلة الماضية إن هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف أمن الطاقة العالمي وإمداداته الرئيسية، وتمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف حاسم ورادع لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تحولت إلى أداة قتل وتدمير لتنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتهديد الاقتصاد العالمي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة قوات الدفاع بالمملكة العربية السعودية وجاهزيتها الدائمة في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مجددًا موقف البرلمان العربي الداعم لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة.

موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر