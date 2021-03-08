اليابان: موعد اجتماع بايدن وسوجا لم يتحدد

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الإثنين، إنه لم يتم تحديد موعد عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو أن اليابان تأمل في عقد قمة بين الزعيمين في أقرب وقت ممكن اعتمادًا على وضع جائحة فيروس كورونا.وكان موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني قد ذكر في وقت سابق اليوم الاثنين نقلا عن أشخاص مطلعين أن بايدن ينوي استضافة سوجا في البيت الأبيض في أقرب وقت ممكن في أبريل نيسان في أول زيارة شخصية يقوم بها زعيم أجنبي في رئاسته.