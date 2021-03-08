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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:00 ص
ضبط مشروبات وأغذية
ضبط مشروبات وأغذية
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية مكبرة على كافة الأنشطة والمخابز البلدية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل قادمة من مدينة دمنهور إلى مدينة رشيد، لأحد التجار وبها سلع غذائية خاصة بشهر رمضان المبارك.

وبتفتيش السيارة تم ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها ديدان والسلع عبارة عن ٢ كرتونة خروب بإجمالي ٢٦ كيلو خروب به حشرات وسوس، ٢٥ كيلو سوداني مفروك به سوس وديدان ميتة،٣٥ كيلو تمر به سوس وديدان وتبين أن الكمية واردة لمركز رشيد.

كما تم ضبط سيارة نصف نقل محمل عليها ٤ أطنان فول مجروش معد لشهر رمضان المبارك أثناء نقلهم من رشيد للتجار وتبين أن الشكائر من الفول المستورد وبضبط صاحب الكمية وسؤاله عن المستندات الخاصة بالحمولة قدم الإفراج عن الشحنة من الجمارك وتبين أن الكمية الموجودة حسب الإفراج وارد أستراليا وتاريخ الإنتاج فبراير ٢٠٢٠ صالح لمدة سنتين، وتبين أن المدون على الشكائر المضبوطة انتاج نوفمبر ٢٠٢٠ وهو مخالف للحقيقة ويعد غش وتدليس على جمهور المواطنين بزيادة تاريخ الإنتاج بالمخالفة للقانون، وكذلك تبين أن مدون على الشكائر أنها إنتاج مركز رشيد محافظة البحيرة، وذلك مخالف حيث أنها مستوردة وليس محلي، وقام صاحب الكمية المضبوطة بإدخال الغش والتدليس على جمهور المواطنين بتغير بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج لغش المواطنين وبيع الكمية على أساس أنها محلي وبلدي للحصول على هامش ربح غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل لتحميلها كمية من الزيوت البترولية السابق استخدامها وهي من المواد والنفايات الخطرة المحظور نقلها أو تداولها بدون ترخيص من الهيئة العامة للبترول ومصلحة الرقابة الصناعية والبيئة، وتم التحفظ علي السيارة وعليها كمية ٤٠٠ لتر وايداعهم مركز شرطة ادكو رفقة المتهم قائد السيارة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة
قبل بيعها.. ضبط مشروبات وأغذية رمضانية فاسدة في البحيرة

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