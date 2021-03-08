رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تحث على الحذر بشأن لقاح «سبوتنيك V»

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:57 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
طباعة
حث مسؤول كبير في وكالة الأدوية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على الامتناع عن منح الموافقة للقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19 الروسي بينما تراجع الوكالة سلامته وفعاليته.

وقالت كريستا ويرثومر هوش رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأورويية في محطة(أو.أر.إف) النمساوية "نحتاج إلى مستندات يمكننا مراجعتها ليس لدينا حاليا بيانات... بشأن من تم تطعيمهم إنه غير معروف. وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع عدم إعطاء الدول تصريح طوارئ ".

وأضافت بعد أن قالت الوكالة الأسبوع الماضي إنها بدأت مثل هذه المراجعة "يمكننا طرح (سبوتنيك في) في السوق هنا في المستقبل عند مراجعة البيانات المناسبة. بدأت المراجعة الآن في وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضافت "البيانات تأتي من الشركات الروسية المصنعة وستتم مراجعتها بالطبع وفقًا للمعايير الأوروبية للجودة والسلامة والفعالية. عندما يتم إثبات كل شيء، سيتم ترخيصه أيضا في الاتحاد الأوروبي".

وتمت الموافقة بالفعل على (سبوتنيك في)أو يجري تقييمه للموافقة عليه في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن بروكسل يمكن أن تبدأ مفاوضات مع الشركة المصنعة للقاح إذا طلب ذلك ما لا يقل عن أربع دول أعضاء.

موضوعات متعلقة

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

رسميًا.. خوان لابورتا رئيسًا لنادى برشلونة الإسبانى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر