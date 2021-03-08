«رايا والتنين الأخير» يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد (رايا أند لاست دراجون) "رايا والتنين الأخير" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار.وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (توم أند جيري) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.6 مليون دولار.وجاء فيلم المغامرات الجديد (كايوس إز ووكينج)"سريان الفوضى" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3.9 مليون دولار.والفيلم بطولة توم هولاند وديزي ريدلي ومادس ميكلسن وديميان بيشير ومن إخراج دوج ليمان.واحتل الفيلم الدرامي (بوجي) المركز الرابع مسجلا 1.2 مليون دولار.والفيلم بطولة تايلور تاكاهاشي وتايلور بيج ومن إخراج إدي هوانج.وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) من المركز الثاني إلى المركز الثاني مسجلا 780 ألف دولار.