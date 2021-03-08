هونج كونج: الإصلاحات الانتخابية ستحسن قدرة الإقليم على الحكم الذاتى

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الإثنين، إن التغييرات التي تعتزم الصين تطبيقها على النظام الانتخابي في هونج كونج ستحسن قدرة ذلك المركز المالي العالمي على الحكم الذاتي.ويعتزم البرلمان الصيني تقليص التمثيل الديمقراطي بشكل كبير في الهيئة التشريعية في هونج كونج، وفي اللجنة التي تختار الرئيس التنفيذي وتراجع أي مرشحين في الانتخابات لتحديد مدى «وطنيتهم».وعادت «لام» إلى هونج كونج بعد حضورها افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني، الأسبوع الماضي.