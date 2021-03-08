ارتفاع إصابات كورونا فى ألمانيا لـ2 مليون و505193 ألف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و505193 حالة بعد تسجيل 5011 إصابة.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71934 وفيات بعد تسجيل 34 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.