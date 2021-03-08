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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: مقتل 8 أشخاص جراء حريق بمركز للمهاجرين فى اليمن

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:35 ص
حريق بمركز للمهاجرين
حريق بمركز للمهاجرين فى اليمن
وكالات
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قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن حريقًا شب في مركز ايواء للمهاجرين بالعاصمة اليمنية صنعاء أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بينهم حراس، وإصابة أكثر من 170 آخرين، يوم الإثنين.

وقالت كارميلا جودو المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الهجرة على «تويتر»، إن العدد الإجمالي للقتلى جراء الحريق قد يكون أعلى، وما زال سبب الحريق غير معروف.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص المحتجزين في المنشأة.

وقالت «جودو» إن الوكالة توفر رعاية صحية طارئة للجرحى، الذين من بينهم 90 في حالة خطيرة، وتوزع طعامًا على المتضررين.

وتقدر الوكالة أن آلاف المهاجرين تقطعت بهم السبل في اليمن بعد فرض قيود على التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا عبر منطقة الخليج والقرن الأفريقي.

وإلى جانب اللاجئين يصل نحو 100 ألف مهاجر إلى اليمن كل عام عن طريق البحر من القرن الأفريقي على أمل السفر شمالًا إلى السعودية وما وراءها.

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