ضبط 36 ألف عبوة مكملات غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط أكبر كمية من المكملات الغذائية بكميات كبيرة بلغت 1510 كرتونة باجمالي 36240 عبوة منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بغرض التربح.وتم التحفظ على جميع الكماليات المضبوطة وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.