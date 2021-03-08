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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 36 ألف عبوة مكملات غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:35 ص
ضبط كملات غذائية
ضبط كملات غذائية
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط أكبر كمية من المكملات الغذائية بكميات كبيرة بلغت 1510 كرتونة باجمالي 36240 عبوة منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بغرض التربح.

وتم التحفظ على جميع الكماليات المضبوطة وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


ضبط كملات غذائية
ضبط كملات غذائية
ضبط كملات غذائية
ضبط كملات غذائية

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