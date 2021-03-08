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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:27 ص
الأمير هاري
الأمير هاري
وكالات
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قال الأمير البريطاني هاري إنه شعر بخذلان والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا له، وإن والدته الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميجان.

وقال هاري لمحطة «سي. بي. إس» إنه لم يكن لينسحب من العائلة المالكة لولا ميجان؛ لأنني «كنت محاصرًا ولكن لم أكن أعرف أنني محاصر».

وقال هاري عن والده: «شعرت فعلًا بالخذلان؛ لأنه جرب شيئًا مشابهًا»، وإنه يعرف كيف يكون هذا الألم، «سأظل أحبه دائمًا، ولكن لحق بي ضرر بالغ».

وأضاف: «أسرتي حرمتني ماليًا بشكل حرفي، لكن لدي ما تركته لي أمي وبدون ذلك لم نكن قادرين على القيام بذلك».

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