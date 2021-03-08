خلية «داعش» أكتوبر ومقتل الصحفية ميادة أشرف أبرز محاكمات اليوم

تنظر ساحات المحاكم، اليوم الإثنين، عددًا من القضايا أبرزها خلية (داعش) أكتوبر الإرهابية، ومقتل الصحفية ميادة أشرف، بالإضافة إلى محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية "الحزام الأخضر".وتواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية داعش أكتوبر الإرهابية).وتضمن قرار الإحالة من النيابة العامة، أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.ووجه للمتهمين الثاني عبدالرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبدالرحمن سليم، والخامس أحمد عبدالقادر الانضمام لتلك الجماعة، كما وجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع اتهامات بالسفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا، وتلقوا بمعسكراتها تدريبًا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.وتنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ (مقتل الصحفية ميادة أشرف).وكانت محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018، بعد أن أظهرت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ (تحالف دعم الشرعية) في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.واعترف 25 متهمًا، في تحقيقات النيابة العامة بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ (الحزام الأخضر).ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة (الحزام الأخضر) بأقل من سعرها.كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.