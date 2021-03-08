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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 18 ألف إصابة و97 وفاة جديدة بكورونا فى الهند

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:17 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت الهند تسجيل 18 ألفا و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و229 ألفا و398 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 97 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و853 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن 14 ألفا و278 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و882 ألفا و798 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 188 ألفا و747 شخصا.

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