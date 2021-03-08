انطلاق سلسلة تأملات جديدة للبابا تواضروس الثانى.. اليوم

تنطلق، بدءًا من صباح اليوم الإثنين، سلسلة من يوميات القراءة والتأمل في إنجيلي القديسين لوقا ويوحنا يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني لأبنائه خلال الصوم الأربعيني المقدس.وتنشر وتذاع حلقات السلسلة عبر صفحات المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC، بالإضافة إلى القنوات الفضائية المسيحية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الكبير والمعروف بصوم القيامة لمده 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور.وتنظم الكنيسة خلال هذه الفترة عدة قداسات وفعاليات دينية، تحرص خلالها على تلبية الاحتياجات الروحية لشعبها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها التأكيد على التباعد الجسدى، والسماح للشعب بحضور القداسات فى الكنائس فى حدود نسبة 25% من القدرة الاستيعابية.