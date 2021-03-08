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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:47 ص
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر.

ونظم قصر ثقافة حلايب ندوة عن "أهمية الحفاظ على المياه" ألقاها فراج أحمد سنوسى، طارق مصطفى تحدثا فيها عن أهمية المياه ومصادرها وكيف نحافظ عليها لأن نقطة مياه تساوى حياة، بالإضافة إلى أمسية شعرية شارك فيها عبد الهادى أحمد، محمود عاطف، مصطفى سعيد احمد سعيد، بجانب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية.

كما بث قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية للشاعر أيمن فوزى، ألقى خلالها عدة قصائد منها قصيدة "لما تعلل بالملام"، بجانب ورشة اكتشاف مواهب في مجال الغناء وألقاء الشعر تضمنت غناء "نسم علينا الهوا" للموهبة إياد إيهاب، وإلقاء قصيدة "لما جيت أكتب عن أمي" للموهبة منة محمد.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "طفلك وأخطار ألعاب الذكاء" ألقتها سميرة عبد الحميد متحدثة عن الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية، وتشمل إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات بالبصر، والعصبية الزائدة، ومع التطور التكنولوجي المستمر يلجأ كثير من الأطفال إلى شغل أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية، وأثبتت الدراسات أن الألعاب الإلكترونية لها فوائد لتنمية العقل وخاصة ألعاب الذكاء، لكن يوجد الكثير من أنواع الألعاب الإلكترونية التي تؤثر على صحة الطفل.

كما أقامت المكتبة أمسية شعرية للشاعر عبيد طربوش، عضو نادى أدب سفاجا، تضمنت مجموعة من القصائد الشعرية بالعامية المصرية منها "ثلاثية الحبيبة، غماز، طرحة وكفن، عيارين فى الهوا، وعجلين والدم سايح"، بجانب محاضرة بعنوان "الحدود بين حرية التعبير والإساءة إلى الآخر"، ألقاها محمد حامد، موضحًا العديد من المواقف التي لا نص ديني عليها، وأنه لابد من إصلاح ما يترتب على ذلك من مفاسد ومكاسب، وتصحيح معلومة "حرية الرأى في الإسلام ليست مطلقة"، بل هي مقيدة بضوابط تحقق النفع للمسلمين وحفظ مصالح الفرد والمجتمع.

وأعد قصر ثقافة أبو رماد محاضرة أونلاين بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" حاضرها الدكتور محمود أحمد جاد المولي، متحدثا عن الشباب أنهم هم صمام الأمان وقوة الأوطان وقادتها ومستقبلها في أي بلد، كما يواجه الشباب تحديات في المستقبل منها تحديات فكرية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى أنماط عديدة تواجة الشباب في المستقبل.

كما عقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعرائس القفاز عنوانها "كيفية التغلب على فيرس كورونا" تحدثت فيها سهير إبراهيم بأنه ينبغي استخدام الكمامات في إطار إستراتيجية شاملة من تدابير انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، فلا يكفي استخدام الكمامات وحدها لتوفير مستوى كافى من الحماية ضد عدوى كوفيد-19 ويجب أخذ بعض الاحتياطات البسيطة مثل التباعد البدني والحفاظ على التهوية الجيدة في الغرف وتلافي الحشود وتنظيف اليدين والعطس والسعال في ثنية المرفق أو في منديل ورقي.
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر

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