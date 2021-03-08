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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:45 ص
معرض مواهب فنون تشكيلية
معرض مواهب فنون تشكيلية
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالقليوبية.

وافتتح فرع ثقافة القليوبية معرض فنون تشكيلية للمواهب الفنية بقصر ثقافة بنها، والمقام بقاعة الفنان رخا، تحت إشراف الفنان محمد عكاشة، ويستمر حتى يوم الخميس 11 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور مدير عام الفرع وبمشاركة شباب الفنانين لمياء عزت، رؤى الشيمي، داليا محمد، أمل محمد، وياسر قاسم، وأسماء محمد، ورحمة عبدالمرضي، وشيماء محمد، وحنان ابو النجا، وهاجر أيمن، ومحمد شمس، ونسمة جمال الدين، وملك نادر.

كما عقد قصر ثقافة بهتيم قراءة في كتاب "قلب الظلام" رواية قصيرة للروائي البولندي البريطاني جوزيف كونراد كتبها في 1902، تحكي الرواية عن رحلة إلى نهر الكونغو في دولة الكونغو الحرة بقلب أفريقيا، من خلال راوي القصة مارلو، الذى يقص لأصدقائه على متن قارب يرسو في نهر التايمز في لندن بالمملكة المتحدة، هذا المحيط يجهز إطار لقصة مارلو مع تاجر العاج كيرتز، والتى تُمكن جوزيف كونراد من خلق مقارنة بين لندن وإفريقيا كأماكن ظلام، إلى جانب إعداد مجلة حائط بمناسبة عيد الأم.

في إطار الأنشطة الأونلاين قدم فريق كورال بيت ثقافة القلج أغنية "أحن قلب في الدنيا" غناء شيرين أحمد وسهيلة ناصر، كما قدم قسم المكتبات بالفرع ورشة حكي لقصة "قطة تطارد كلبا" بصوت نهى إبراهيم، بينما قدم بيت ثقافة قها قراءة لثلاثة قصائد للشاعر رجب الصاوي، بصوت علا علي، فيما أعدت مكتبة المنزلة نموذج مبسط لمسابقة في المعلومات العامة للأطفال بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والاطلاع.

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