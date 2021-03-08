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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:43 ص
مناقشة كتاب كانت
مناقشة كتاب كانت ملكة على مصر
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنوفية عدًاد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقيمت ندوة حول كتاب «كانت ملكة على مصر» للكاتبة وينفرد هولمز، ألقاها حمدي فرحات بقصر ثقافة شبين الكوم، تضمنت الحديث عن النساء اللائي تولَين حكم مصر مثل حتشبسوت ونفرتيتي وشجرة الدر وكليوباترا.

كما عقدت أمسية أدبية لأعضاء نادي أدب قصر ثقافة شبين الكوم تضمنت إبداعات لأدباء النادى وقصة قصيرة بعنوان «الرصيف» للأديب إبراهيم معوض، وقصيدة خماسيات للشاعر طاهر صقر، وقصيدة واحد من الحرافيش للشاعر محمد سعفان.

وعقد بيت ثقافة أشمون أمسية شعرية بعنوان «يوم المحارب» بحضور الشاعر فوزي عبد الغفار، حيث قام بعض الشعراء بإلقاء أبيات شعرية منهم محمد المخزنجي، محمد الشاذلي، وآمال مبارك.

إلى جانب مناقشة كتاب «الأيام» للكاتب الكبير طه حسين ببيت ثقافة بركة السبع للقاص سعيد منصور تحدث فيها عن مضمون الكتاب، والذي يعد سيرة ذاتية للأديب الكبير، بداية من طفولته في قريته وشقاوته مع شيخه، ثم الانتقال إلى أعمدة الأزهر.

ضمن برنامج التمكين الثقافي لبيت ثقافة الباجور قدم الشيخ محمد شوقي عامر كبير أئمة بإدارة أوقاف الباجور محاضرة «العنف والاستغلال لذوي الاحتياجات الخاصة» أونلاين، تناول الحديث عن الظروف التي يمر بها ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ومع غيره من الأشخاص وكيفية مواجهة العنف ضدهم.

كما قدم بيت ثقافة دنشواي محاضرة «أونلاين» ضمن برنامج نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان «كيفية عمل علامة مائية في word 2007»، ألقاها حسين خطاب، حيث تناول طريقة وضع علامة مائية على المستندات في برنامج الوورد ٢٠٠٧ وأهمية العلامة المائية واستخداماتها، بجانب تنظيم بيت ثقافة سرس الليان معرض لرسومات الأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، بالإضافة إلى ورشة فنية «كارت معايدة لعيد الأم» أونلاين ضمن نشاط بيت ثقافة الماي.

كما عقد بيت ثقافة شبرا بخوم محاضرة بعنوان «دور الثقافة فى مواجهة الإرهاب» ألقاها عبدالعزيز أبو العطا، أشار فيها إلى أن محاربة الإرهاب لا تأتي بالسلاح فقط، وأن هناك دورًا مهمًا وحيويًا يجب أن يقوم به المثقف فى توضيح الرؤية للجماهير، بالإضافة إلى دور الشباب فى تثقيف أنفسهم، معرفًا كيفية مواجهة الثقافة للإرهاب والناتج الفكري والإبداعي ومدى فعاليته في مواجهة هذه الظاهرة، بجانب محاضرة ثقافية بعنوان «كيفية المحافظة علي ماء النيل» تقديم شريف عبد الحليم بالموقع، حيث تحدث فيها عن ماء النيل وأهميته وكيفية المحافظة عليه من التلوث وعدم الإسراف في المياه والترشيد في استخدامها.

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