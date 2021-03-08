مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.وعقد نادى التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة "حوض الرمال" محاضرة بعنوان "التكنولوجيا وتأثيرها على العلاقات الأسرية والاجتماعية"، تحدث خلالها علاء أحمد عن تأثير التكنولوجيا والروابط الأسرية التي أدت إلى تغيير أخلاق وتصرفات الأجيال، وحلت الهواتف النقالة وأجهزة المحمول محل جلسات السمر الأسرية، وظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح له دور كبير في تربية الأبناء وتغيير أخلاقهم وتصرفاتهم، وأنها أدت إلى انخفاض التفاعل بين أفراد الأسرة مما عزز العزلة والوحدة بين الأسرة الواحدة.كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "التكنولوجيا وأهميتها في حياتنا العملية"، حيث أوضح ماريو عزت أن التكنولوجيا لها أهمية كبيرة جدا وخاصة في حياتنا العملية.وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "قيم التسامح في المجتمع" تحدث حسن عبد الباري عن التسامح أن تعفو عمن ظلمك وأن تترك كل مالك ونجد أن رسول الله هو سيد المتسامحين، كذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "كيفية شرح ويندوز 10" تحدثت زهراء أحمد عن أهمية الويندوز وكيفية استخدامه، بالإضافة إلى عرض لفرقة الإنشاد الديني مع المنشد على سعدى.وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم ألقى فيها قصيدة "هذا أبن آمنة"، كذلك عقد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي ألقى قصيدة بعنوان "أمي".إلى جانب ذلك عرض مسرح عرائس أغنية "يعني إيه كلمة وطن" للمخرج كريم الشاوري، وسومة غريب، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الرسم بالخط العربى" نفذتها شيماء مرجان مستخدمة ورق كانسون وحصى جوز وقلم رصاص وسوليتيب وألوان أكوريل، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية، زخارف بطباعة الأستنسل تنفيذ الفنانة منار سيد.وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "دور وسائل الإعلام فى توعية المجتمع"، حيث أوضح عمرو عبد الصبور أن الإعلام وسيلة موجودة منذ القدم وتتزايد أهمية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ويجب أن يتماشى الإعلام مع تطور المجتمع، وأهمية الإعلام كمصدر لتلقى المعلومة.يأتى هذا بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد على، ألقى فيها قصيدة بعنوان "يفترون على"، بجانب ذلك أعد القصر مناقشة كتاب "بحثا عن الشعر" للمؤلف الشاعر والمترجم رفعت سلام ناقشه الدكتور النوبى عبد الراضى.