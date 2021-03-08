كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 92 ألفًا و817 حالة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن بيان الوكالة، اليوم الإثنين، أن البلاد شهدت أيضًا 8 حالات وفاة إضافية بسبب «كوفيد-19»، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1642 حالة.وتعافى من الفيروس 254 حالة إضافية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 83 ألفًا و474 شخصًا.وقالت السلطات الصحية، إن مجموع من تلقوا جرعة التطعيم الأولى في البلاد بلغ 316 ألفًا و865 شخصًا، بعد تلقي 2047 شخصًا إضافيًا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.