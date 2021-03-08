رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:49 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
سجلت كوريا الجنوبية 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 92 ألفًا و817 حالة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن بيان الوكالة، اليوم الإثنين، أن البلاد شهدت أيضًا 8 حالات وفاة إضافية بسبب «كوفيد-19»، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1642 حالة.

وتعافى من الفيروس 254 حالة إضافية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 83 ألفًا و474 شخصًا.

وقالت السلطات الصحية، إن مجموع من تلقوا جرعة التطعيم الأولى في البلاد بلغ 316 ألفًا و865 شخصًا، بعد تلقي 2047 شخصًا إضافيًا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر