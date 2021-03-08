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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:47 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
وكالات
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كشفت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، أنّ أفكارًا انتحاريّة كانت قد راودتها بسبب التغطية الإعلاميّة البريطانيّة لشخصها، مشيرةً في مقابلة مع الإعلاميّة الأمريكيّة الأشهر أوبرا وينفري بثّتها شبكة "سي بي إس"، ليل الأحد، إلى أنّ العائلة المالكة البريطانيّة رفضت السماح لها بالحصول على مساعدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت ميجان "لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة بعد الآن. لقد كانت أفكارًا مستمرّة ومُرعبة وحقيقيّة وواضحة جدًا".

وأضافت أنّها قابلت العائلة المالكة "وقلتُ إنّني بحاجة للذهاب إلى مكان ما للحصول على مساعدة. قلتُ إنّني لم أشعر بهذا مِن قبل وقالوا لي إنّني لا أستطيع، وإنّ ذلك لن يكون مفيدًا" بالنسبة إلى العائلة.

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