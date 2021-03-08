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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس موريتانيا يتعهد بتمكين المرأة فى صنع المستقبل

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:42 ص
الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني
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تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بتمكين المرأة الموريتانية.

وقال الغزواني، خلال تهنئة وجهها للمرأة الموريتانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام: "أجدد التزامنا بدعم مسيرة تمكينهن ومشاركتهن الفعالة في تدبير الحاضر وصنع المستقبل المشرق".

وأشاد الغزواني - في بيان للرئاسة الموريتانية - بالدور الريادي للمرأة الموريتانية في معركة البناء والتنمية، وثمّن تضحياتهن الجسيمة.

وتسيطر المرأة الموريتانية على نسبة معتبرة من مقاعد البرلمان وحقائب وزارية تتراوح بين الثلث والربع، كما تتولى رئاسة مجالس بلدية وإقليمية من بينها محافظة نواكشوط العاصمة.

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