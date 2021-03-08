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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:39 ص
الفنان زكي طليمات
الفنان زكي طليمات
وائل توفيق
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اضطر الفنان زكي طليمات تغلبًا على الظروف القاسية إلى الاستعانة ببعض الوظائف البسيطة.

بعدما توقفت فرقة عبد الرحمن رشدي المسرحية نتيجة لظروف اقتصادية صعبة، اضطر الفنان زكي طليمات للعمل في وظيفة كتابية بـ"حديقة الحيوان" كي يستطيع الإنفاق على نفسه، ولأن روح الفنان المسرحي كانت غالبة عليه، فقد أخذ يقضي وقتًا طويلًا من الفجر أمام "قفص القرود"، ليتابع تحركاتها ومشاكساتها لزوار الحديقة ويتأمل أيضًا تقليدها للمشاغبين، وأوصله تأمله ذلك إلى يقين بأن القردة تعشق فن التمثيل بما تؤديه من حركات تمثيلية عجيبة كانت تدفعه للضحك والتأمل.

كان يردد الفنان زكي طليمات أن "القردة هي أستاذي الأول في فن التمثيل"، وبعد انتهاء ساعات عمله البسيط في الحديقة، كان يتوجه في المساء إلى شارع عماد الدين لكي يلتق مع زملائه الهواة وأستاذهم العبقري عزيز عيد ويشاهد بشغف العروض والأنشطة الفنية بالمسارح والكازينوهات، وذلك حسب مجلة "الموعد".

وقرأ "طليمات" ذات يوم إعلانًا حكوميًا لهواة فن التمثيل يمنحهم فرصة حكومية لدراسة المسرح في بعثة على نفقة الدولة في مسرح "الأوديون" بباريس، فتقدم مسرعًا بطلبه وبالفعل تلقى دعوة من اللجنة للاختبار ليقف أمامها بثقة واقتدار وفاز بالبعثة عن جدارة وسافر فرنسا، حيث تولى أمره بروفيسور مسرحي كبير يدعى "داني دنيس".

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