منى العساسى: النص النسوى صرخة تحررية فى وجه المجتمعات الذكورية

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وبالنظر إلى ما قدمته المرأة العربية في مجالات الإبداع المختلفة سنجد العديد من الأسماء التي شغلت تاريخ المشهد الثقافي العربي، الأمثلة كثيرة بدءا من عائشة التيمورية، وبنت الشاطيء، ومي زيادة، وصولا إلى سهير القلماوي وغيرهن، وفي إطار ذلك الاحتفال طرحنا سؤالنا حول دور المرأة في المشهد الثقافي والإبداعي العربي، وعن مدى تحققها في ظل مجتمعاتنا العربية.تقول الكاتبة الروائية منى العساسي إنه "بالرغم من كون المرأة هي إحدى الشخصيات الرئيسية الحاضرة بقوة داخل النص الإبداعي، إن لم تكن موضوعه الأساسي، فالمرأة العربية المبدعة التي تقدم مساهمات جديرة بالإشارة لها في مجالات الإبداع المتعددة من "أدب وفنون"، هو أمر حديث نوعا ما، وفيما يخص الأدب كنوع من الإبداع بشكل خاص، فمؤخرا استطاعت العديد من الكاتبات العربيات إثبات وجودهن بجدارة، وبدأ في التنامي ما يسمى بالأدب النسوي الذي فرض حضوره بشكل قوي داخل الأوساط الثقافية، والذي يتكئ علي تيمات أساسية ربما هي المطلب الأساسي الذي تنشده المرأة المصرية والعربية مثل الحرية والثورة على دجماطيةdogmatic النظرة المجتمعية السلفية والعادات والتقاليد التي تضعها في مرتبة ثانية، والمطالبة بحقوقها المسلوبة.".وأشارت العساسي، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن "تجربة الكتابة النسوية في المجتمعات الشرقية هو أمر محفوف بالكثير من الصعوبات ويحتاج لصبر في مواجهة مناخ لا يتقبلها بسهولة، تقابل فيه صعوبات جمة لتستطيع التواجد والتواصل داخل الوسط الثقافي".ولفتت العساسي إلى أن المرأة العربية "تحتاج لحكمة كبيرة في التعامل مع سلبيات الثقافة الشرقية في تناول النصوص، مثل النظرة الذاتية للعمل الإبداعي وإسقاطه على الكاتبة، والمحاكمة الأخلاقية للنص باعتباره تمرد على السياقات السائدة، بالإضافة إلى النبذ المجتمعي الذي يحدد مدى عنفه المعايير السسيولوجية والخلفية الثقافية والجغرافية لمجتمع المبدعة، فالمنحنى الثوري في النص النسوي هو صرخة تحررية واعية أو لا واعية، معلنة أو مضمرة في وجه فضاءات قمعية فرضتها المجتمعات الذكورية منذ قرون، ومن ناحية أخرى أن تسليط المرأة الضوء على مشكلات المرأة داخل النص الإبداعي هو أمر شديد الإهمية باعتبارها ذات أنثوية لديها نفس الهموم ونفس الحاجات".واختتمت بأن "الأدب النسوي ليس فقط هو مجال الذي اقتحمته الأديبات العربيات، فمنهن من كتبن نصوصًا إبداعية ناقشت قضايا اجتماعية وأيدولوجية ومعلوماتيه وتاريخية وواقعية سحرية، ومنهن مفكرات وملهمات وفنانات رائعات، فالمشهد غني بالكثير من النماذج الناجحة، ومع مزيد من الإصرار والعمل الجاد يمكن للمبدعات العربيات أن يتركن بصمة واضحة وتأثيرا قويا في الثقافة العربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام".