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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار من أراضى سيطرة قوات تركيا شمال سوريا

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:25 ص
عملية قصف بأسلحة
عملية قصف بأسلحة نارية
وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بإصابة 4 أشخاص جراء عملية قصف بأسلحة نارية نفذت من داخل أراض خاضعة لسيطرة القوات التركية شمال سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان: «أصيب 4 أشخاص مدنيين خلال تنفيذهم أعمالًا زراعية في منطقة عامودا الواقعة على بعد 25 كيلومترا غربي القامشلي جراء قصف بأسلحة نارية من داخل أراض خاضعة للقوات المسلحة التركية».

كما ذكر «كاربوف» أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية في منطقة مدينة الباب استهدفوا براجمة صواريخ محطة كهربائية تقع على بعد كيلومترين من بلدة جب الصفا.

وأفاد نائب مدير مركز حميميم بوقوع احتجاجات في مناطق عدة بمحافظتي إدلب وحلب ضد أنشطة مسلحي «هيئة تحرير الشام» التي تتكون بالدرجة الأولى من عناصر تنظيم «جبهة النصرة» المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي.

وذكر «كاربوف» أن تشكيلات موالية لتركيا فرقت المظاهرات واعتقلت حوالي 50 شخصًا بسبب المشاركة فيها.

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