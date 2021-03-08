المكسيك تسجل 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيلها 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2734، لتصل إلى مستوى 2128600 حالة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفي 5 مارس 6797، وفي 6 مارس 6561.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 247 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 190604 أشخاص.وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 4 مارس إلى 822 حالة، وفي 5 مارس 712، وفي 6 مارس 779 شخصا.وتشهد مؤشرات فيروس كورونا في كثير من الدول، بينها المكسيك، تراجعا ملموسا خلال نهاية الأسبوع.وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.وبحسب معطيات وكالة "رويترز"، أعطت السلطات الصحية المكسيكية حتى أمس حوالي 2.7 مليون جرعة من اللقاحات، ما يغطي نحو 1.1% من سكان البلاد.ومع ذلك أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.