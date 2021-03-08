إسبانيا.. إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل جزر الكنارى

أعلن خفر السواحل الإسباني عن إنقاذ 107 مهاجرين في نهاية هذا الأسبوع، قبالة سواحل جزر الكناري.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضح المتحدث باسم خفر السواحل أنه تم العثور على قارب يحمل 15 مهاجرا قبالة جزيرة تينيريفي، وآخر يحمل 41 مهاجرا بالقرب من جزيرة غران كناريا.وأضاف أن 51 مهاجرا إضافيا (49 رجلا وامرأتين) تم الاعتناء بهم اليوم، بعد إنقاذهم قبالة سواحل جزيرة غران كناريا.