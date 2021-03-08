الجزائر تطلب شراء 50 ألف طن قمح فى مناقصة عالمية

نقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين أوروبيين، أن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء كمية من قمح الطحين من مناشئ خيارية.وتسعى المناقصة لشراء 50 ألف طن تقريبا، والموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 9 مارس.وتطلب المناقصة الشحن من دول التوريد الرئيسية ومنها أوروبا بين 15 و16 أبريل وحتى 30 من نفس الشهر، كما تطلب الشحن من أمريكا الجنوبية في الفترة بين الأول والخامس عشر من مارس، و16 و31 من نفس الشهر.يذكر أن الجزائر مشتر رئيسي للحبوب من الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا.