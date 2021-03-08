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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: لا علاقة لروسيا بنشر التضليل حول اللقاحات الغربية ضد كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:14 ص
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
وكالات
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليس لروسيا علاقة بنشر «معلومات مضللة» عن اللقاحات الغربية ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19»، واصفًا هذه الادعاءات بـ«الهراء».

وقال «بيسكوف»، في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تعليقًا على مزاعم بشأن تورط روسيا في «حملة تضليل المعلومات حول الأمصال الغربية ضد الفيروس»: «هذا هراء، الاستخبارات الروسية لا علاقة لها على الإطلاق بالانتقادات الموجهة إلى هذه اللقاحات».

وأضاف «بيسكوف»: «سنصاب بالجنون في حال تعاملنا مع كل تقرير سلبي حول لقاح سبوتنيك V كنتيجة لجهود الاستخبارات الأمريكية؛ لأننا نراها كل يوم وكل ساعة في كل وسائل الإعلام الأنجلوساكسونية».

ونقلت «وول ستريت جورنال»، في تقرير لها، استند إلى مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاستخبارات الروسية أطلقت حملة لتشويه صورة اللقاحات الغربية، خاصة مصل شركتي «فايزر» و«بيونتيك».

وادعى المصدر، أن الحملة تنفذ عبر 4 مواقع باللغة الإنجليزية «على صلة مباشرة» مع الاستخبارات الروسية، لكنه لم يذكر أي أدلة.

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