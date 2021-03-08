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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر: موقفنا ثابت من استهداف المنشآت الحيوية السعودية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:57 ص
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
وكالات
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أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة "أرامكو" في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".

وأكدت الوزارة أن "موقف دولة قطر ثابت في رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق، تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي"، بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

وأكدت السعودية لاحقا، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

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