بيلاروس تطلق أواخر الشهر الجارى إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، أنها ستطلق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا في أراضي بيلاروس، في أواخر الشهر الجاري.وفي تصريحات متلفزة قال دميتري تشيريدنيتشينكو، نائب وزير الصحة، إن الدفعة الأولى من اللقاح المصنوع محليا (15 ألف قارورة) يتم اختبارها حاليا في مركز "جاماليا" العلمي الروسي، مضيفا أن الإنتاج الواسع للقاح سيبدأ في 30-31 مارس الجاري.وأوضح المسؤول أنه من المخطط تصنيع 500 ألف جرعة شهريا، مشيرا إلى أن الأهم اليوم هو خلق الوفرة في السوق المحلية. كما ذكر نائب الوزير أنه في حال ظهور إمكانية لتصدير "سبوتنيك V"، فستقوم بيلاروس بتوريدات هذا اللقاح إلى الخارج.