أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية في مصر، اليوم الإثنين 8-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.اسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 8-3-2021سعر اليورو في البنوك المصريةجاء متوسط سعر العملة الأوروبية على مستوى البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.64 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.وحقق اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، سعر صرف 18.62 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية عند مستوى 19.01 جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةوجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين عند مستوى 21.65 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.ويقدم بنك مصر إيران للتنمية أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 23.85 جنيه للشراء.سعر الدولار في البنوك المصريةارتفع متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.وعلى صعيد أعلى سعر للدولار الأمريكي في السوق المحلية المصرية تقدم بنوك (كريدي أجريكول- الأمارات دبي- أبوظبي الأول –الأستثمار العربي) السعر عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةو استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على شاشة البنك المركزي المصري اليوم الإثنين ليصل إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وعلى صعيد أعلى مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المشرق السعر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.