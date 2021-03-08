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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:56 ص
ريهام عادل
ريهام عادل
هاجر رضا
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تصدر محركات البحث، فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفتاة ترقص بالسيف وسط مجموعة من الأصدقاء والأقارب، معلقين عليه "تريند أحلى من داش"، حيث لاقى الفيديو العديد من الانقسامات ما بين مؤيد لفرحة الفتاة، وآخر معترض على الطريقة التي كانت ترقص بها.

وأعربت ريهام عادل، صاحبة الـ23 عاما من عمرها، عن حزنها لتسريب هذا الفيديو الخاص بتنجيدها، وفرحتها وسط الأقارب والأصدقاء، معلقًة: "أنا معملتش حاجة عيب، واحدة وفرحانة في تنجيدها زي ما أي بنت بتفرح".

وأضافت "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما وقع كان رغمًا عنها، ومن سرب الفيديو لها إحدى الحاضرات دون علمها، موضحة أنها فوجئت بتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تعلم من المتسبب في نشر الفيديو.

وتابعت: "ده تنجيدي وكان يوم الجمعة والفرح يوم 15 مارس، ليه تخلوني أزعل كده، حرام، أنا واحدة بتفرح وسط أهلها وصاحبها، وأكيد مش قصدي حاجة وحشة"، مناشدة كل من تداول الفيديو بمسحه على الفور حتى يتوقف تداوله.

وأشارت إلى أنها ستتجه غدًا إلى مباحث الإنترنت للإبلاغ عن الواقعة والحصول على حقها ممن فعل هذا بها، وبعائلتها.
ريهام عادل
ريهام عادل
أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»
ريهام عادل
ريهام عادل
ريهام عادل
ريهام عادل
ريهام عادل
أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»
ريهام عادل
ريهام عادل
ريهام عادل

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