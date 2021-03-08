سعر خام برنت يتجاوز 70 دولارًا لأول مرة منذ 8 يناير 2020

تجاوز سعر النفط من مزيج "برنت"، مستوى 70 دولارا أمريكيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 يناير عام 2020.وأفادت معطيات التداولات حتى الساعة 23:02 بتوقيت غرينيتش بارتفاع سعر النفط من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر مايو المقبل بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 70.78 دولار أمريكي مقابل برميل.كما ارتفع سعر النفط من نوع "WTI" في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 1.72% ليبلغ نقطة 67.41 دولار أمريكي مقابل البرميل.