رسميًا.. خوان لابورتا رئيسًا لنادى برشلونة الإسبانى

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تولي خوان لابورتا رئاسة النادي الكتالوني، بعد الفوز على منافسيه توني فريشيا وفيكتور فونت.وأوضح برشلونة -عبر موقعه الرسمي- أن هذه الانتخابات هي ثالث أكثر الانتخابات مشاركة من قبل الأعضاء في تاريخ النادي، على الرغم من ظروف وباء كورونا.وقد فاز لابورتا -الذي تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2003 و2010- بمنصب رئيس النادي، بعد حصوله على 30 ألفًا و184 صوتًا، بنسبة 54.28%.